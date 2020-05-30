Алексис Санчес доиграет сезон в "Интере"

Спортивный директор "Интера" Пьера Аузилио рассказал о планах своего клуба в отношении нападающего Алексиса Санчеса, принадлежащего "Манчестер Юнайтед".

Напомним, Санчес присоединился к "Интеру" на старте сезона 2019/20 на правах аренды, однако проблемы со здоровьем позволили Алексису сыграть только 15 матчей за команду Антонио Конте и забить один гол.



Тем не менее, в Милане не спешат отказываться от Санчеса. "Интер" отложит вопрос о будущем 31-летнего чилийца на конец сезона, который в Серии А возобновляется 13 июня.



"Он останется с нами до конца сезона, а затем мы совместно с "Манчестер Юнайтед" примем решение. У него будет возможность показать свои способности", — сообщил Аузилио Sky Sport Italia.