Алексис Санчес доиграет сезон в "Интере"
Спортивный директор "Интера" Пьера Аузилио рассказал о планах своего клуба в отношении нападающего Алексиса Санчеса, принадлежащего "Манчестер Юнайтед".
Напомним, Санчес присоединился к "Интеру" на старте сезона 2019/20 на правах аренды, однако проблемы со здоровьем позволили Алексису сыграть только 15 матчей за команду Антонио Конте и забить один гол.
Тем не менее, в Милане не спешат отказываться от Санчеса. "Интер" отложит вопрос о будущем 31-летнего чилийца на конец сезона, который в Серии А возобновляется 13 июня.
"Он останется с нами до конца сезона, а затем мы совместно с "Манчестер Юнайтед" примем решение. У него будет возможность показать свои способности", — сообщил Аузилио Sky Sport Italia.
30.05.2020 12:00
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нормально он денег срубил конечно.
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