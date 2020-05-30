Невилл: "Я не употреблял алкоголь до 18, и у меня не было девушки до 20 лет"
Легенда "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл рассказал, на какие жертвы он был вынужден пойти в молодости, чтобы стать профессиональным футболистом.
Как известно, Невилл всю свою карьеру провел в "Юнайтед". Гари завоевал множество трофеев, включая восемь титулов Премьер-Лиги, и сыграл 85 матчей за сборную Англии.
Гари всегда понимал, что он не так талантлив, как некоторые другие игроки, поэтому ему пришлось отказаться от ряда соблазнов, чтобы преуспеть в футболе.
"Когда видишь кого-нибудь вроде Райана Гиггза, который был очень хорош и уже в 14 лет выглядел, словно он не из этого мира, ты чувствуешь себя жалким. Ты думаешь про себя: "Я ни за что не буду так же хорош, как он".
"Я хотел быть уверен, что с 16 до 18 лет я сосредоточен исключительно на футболе, поэтому до 18 я не употреблял алкоголь".
"Также до 18 лет я не проводил время с друзьями, и у меня не появилось девушки, пока мне не исполнилось 20".
"Всю свою жизнь я направил в сторону футбола. Это было довольно эгоистично, но я нуждался в этом, чтобы иметь шансы", — цитирует Невилла Daily Star.
30.05.2020 11:00
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Это наоборот показатель красавца по меркам местных ноулайферов
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