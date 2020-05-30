Кроенке не поможет "Арсеналу" деньгами
Владелец "Арсенала" Стэн Кроенке не собирается помогать своему клубу деньгами.
С момента, как Кроенке стал единоличным владельцем "Арсенала", Стэн никогда не инвестировал в клуб своих денег, да и в этом не было острой необходимости — "канониры" существовали по устойчивой модели самоокупаемости.
Однако даже такая устойчивая модель пошатнулась из-за глобального экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. "Арсенал" стал первым клубом Премьер-Лиги, чьи игроки согласились на понижение своих зарплат — на 12.5 процентов в течение следующих 12 месяцев.
Также от части своего заработка отказался главный тренер Микель Артета со своими помощниками и высшее руководство клуба. Наконец, не от лучшей жизни "Арсенал" решил не продлевать контракт с защитником Давидом Луисом и прощается сразу с 10 скаутами, которые ранее искали юных талантов, о чем сообщает Daily Mirror.
Тем не менее, как утверждает Football.London, 72-летний Кроенке, разбогатевший на 323 миллиона фунтов с начала года, не собирается протягивать руку помощи "Арсеналу" — клубу придется искать выход из кризиса своими силами.
30.05.2020 10:00
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Все бы удивились будь наоборот, а так что было на том же и остались
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ну игроки же помогли - сделав скидку на ЗП кретины а жадный еврик будет и дальше доить и их и клуб
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Пздц, самый епанутый владелец клуба в АПЛ, нагло доит клуб
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Кто бы сомневался
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