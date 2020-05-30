Моуриньо предупредил, что команды возобновят сезон не в лучшей форме

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо считает, что качество футбола после возобновления сезона Премьер-Лиги поначалу будет оставлять желать лучшего.

Как известно, план Премьер-Лиги подразумевает возобновление сезона 17 июня, после трех с лишним месяцев простоя из-за пандемии коронавируса.



Наблюдая за опытом Бундеслиги, Моуриньо понял, что команды вернутся не в оптимальной форме и будут уже в процессе улучшать свои кондиции.



"Мы должны убедиться, что будем готовы к первому матчу, постепенно прибавляя в дальнейшем".



"Мы говорим "готовы", но посмотрите на Бундеслигу — разница в качестве и темпе футбола между первым и третьим турами после перерыва огромна".



"Когда видишь "Баварию" против дортмундской "Боруссии" в третьем туре, то немедленно чувствуешь: "Вау, это достойный матч".



"Думаю, так будет и здесь. Команды будут постепенно достигать своего уровня, как это обычно происходит в предсезонный период".



"Для команд очень сложно подойти к первому матчу сезона 7 или 10 августа и сразу быть на пике формы".



"Поэтому давайте двигаться шаг за шагом. Конечно, мы хотим быть готовыми, готовыми к борьбе за очки, но мы хотим доставлять удовольствие людям, доставлять удовольствие фанатам "Тоттенхэма", дарить хорошие матчи каждому, кто любит футбол", — цитирует Моуриньо Sky Sports.