Дзола: "Игрокам "Челси" стало скучно от Сарри"

Бывший ассистент главного тренера "Челси" Джанфранко Дзола признался, что игрокам "синих" стало скучно работать с Маурицио Сарри.

Прибыв на "Стэмфорд Бридж" летом 2018 из "Наполи", Сарри провел в лондонском клубе всего один сезон, после чего отправился в "Ювентус".



Футбол Сарри — так называемый "Саррибол" — многих очаровывал, но в то же время требовал огромных усилий от игроков на тренировках. И в какой-то момент футболистам стало скучно делать одно и то же.



"Поначалу игроки поддерживали нас во всем, что бы мы ни говорили, он были великолепны".



"Они следовали всем указаниям, но шли недели, и из-за постоянных повторений и количества проводимых матчей они стали уставать, а также им стало скучно".



"Тебе может наскучить в нашей профессии. Иногда тебе должно наскучить — в такие моменты ты должен быть настойчив в том, что делаешь, и тогда ты станешь лучше".



"Помню, когда я учился играть в футбол — например, бить по мячу, — мне приходилось делать это по 300-400 раз за день, как минимум".



"Были моменты, когда я уставал, но мне нужно было повторять и повторять, чтобы этот навык стал частью меня".



"У нас были талантливые игроки вроде Азара и Виллиана, которые знают, как в одиночку выигрывать матчи, и они страдали от рутинных упражнений, которые для других были необходима".



"Должен сказать, они были великолепны, потому что им становилось скучно, но они продолжали работать. Именно поэтому мы ускорились в концовке, когда каждый стал сбавлять обороты", — сообщил Дзола beIN Sports.