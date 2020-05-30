Дзола: "Игрокам "Челси" стало скучно от Сарри"
Бывший ассистент главного тренера "Челси" Джанфранко Дзола признался, что игрокам "синих" стало скучно работать с Маурицио Сарри.
Прибыв на "Стэмфорд Бридж" летом 2018 из "Наполи", Сарри провел в лондонском клубе всего один сезон, после чего отправился в "Ювентус".
Футбол Сарри — так называемый "Саррибол" — многих очаровывал, но в то же время требовал огромных усилий от игроков на тренировках. И в какой-то момент футболистам стало скучно делать одно и то же.
"Поначалу игроки поддерживали нас во всем, что бы мы ни говорили, он были великолепны".
"Они следовали всем указаниям, но шли недели, и из-за постоянных повторений и количества проводимых матчей они стали уставать, а также им стало скучно".
"Тебе может наскучить в нашей профессии. Иногда тебе должно наскучить — в такие моменты ты должен быть настойчив в том, что делаешь, и тогда ты станешь лучше".
"Помню, когда я учился играть в футбол — например, бить по мячу, — мне приходилось делать это по 300-400 раз за день, как минимум".
"Были моменты, когда я уставал, но мне нужно было повторять и повторять, чтобы этот навык стал частью меня".
"У нас были талантливые игроки вроде Азара и Виллиана, которые знают, как в одиночку выигрывать матчи, и они страдали от рутинных упражнений, которые для других были необходима".
"Должен сказать, они были великолепны, потому что им становилось скучно, но они продолжали работать. Именно поэтому мы ускорились в концовке, когда каждый стал сбавлять обороты", — сообщил Дзола beIN Sports.
30.05.2020 08:00
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Ну так себе. Единственное, молодец что в последнем матче поссал на бестолковки всех гейгуннеров фапла. Хотя там больше заслуга Азара, но всё же...
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