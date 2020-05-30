Компани отказался вернуться в "Сити"

Бывший капитан "Манчестер Сити" Венсан Компани отверг возможность вернуться на "Этихад".

Напомним, в прошлом сезоне Компани привел "горожан" к их четвертому чемпионству в Премьер-Лиге. После этого бельгийский защитник отправился в свой родной "Андерлехт", чтобы стать играющим тренером.



Однако совмещать обязанности игрока и тренера оказалось непросто, и уже в конце августа Компани решил сосредоточиться исключительно на игре в футбол.



Этот сезон складывался очень тяжело для "Андерлехта" и вдобавок был оборван пандемией коронавируса, что дало "Сити" надежду вернуть Венсана.



Как сообщает Daily Star, боссы клуба с "Этихад" провели переговоры с 34-летним Компани и предложили тому место в штабе Хосепа Гвардиолы. Венсан мог стать заменой для Микеля Артеты, в декабре ушедшего тренировать "Арсенал".



Однако Компани это предложение отклонил, решив сохранить верность "Андерлехту", с которым у него есть контракт до 2022 года.