Компани отказался вернуться в "Сити"
Бывший капитан "Манчестер Сити" Венсан Компани отверг возможность вернуться на "Этихад".
Напомним, в прошлом сезоне Компани привел "горожан" к их четвертому чемпионству в Премьер-Лиге. После этого бельгийский защитник отправился в свой родной "Андерлехт", чтобы стать играющим тренером.
Однако совмещать обязанности игрока и тренера оказалось непросто, и уже в конце августа Компани решил сосредоточиться исключительно на игре в футбол.
Этот сезон складывался очень тяжело для "Андерлехта" и вдобавок был оборван пандемией коронавируса, что дало "Сити" надежду вернуть Венсана.
Как сообщает Daily Star, боссы клуба с "Этихад" провели переговоры с 34-летним Компани и предложили тому место в штабе Хосепа Гвардиолы. Венсан мог стать заменой для Микеля Артеты, в декабре ушедшего тренировать "Арсенал".
Однако Компани это предложение отклонил, решив сохранить верность "Андерлехту", с которым у него есть контракт до 2022 года.
30.05.2020 07:00
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Патамушо Мачестер Сити, хуй сосите, вот почему
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