"Девятки" "Арсенала": есть ли проклятие?

9-й номер во многих английских клубах считается культовым, и просто так его не дают. С игроком, носящим на спине эту цифру, всегда связаны большие ожидания: он должен забивать и желательно — больше всех в команде. "Девятка" — это номер бомбардиров. Но только не в "Арсенале".

Лучшим примером этого может считаться "Ньюкасл". В разные времена с девятым номером на спине за "сорок" играли Малколм Макдональд, Лес Фердинанд, Алан Ширер, Энди Кэрролл и другие. Когда прошлым летом Жоэлинтон не только стал самым дорогим игроком в истории клуба, но также взял "девятку", этот ход посчитали решительным. Тем болезненнее тот факт, что бразилец к этому момент забил только один гол в чемпионате.



"Арсенал" — исключение из этого правила. С "девяткой" здесь не связаны ожидания, и кто-то даже говорит о "проклятии", которую эту цифра несет в клубе. В топ-10 лучших бомбардиров в истории "Арсенала" нет ни одного игрока, регулярно носившего этот номер, а Александр Лакасетт, нынешний 9-й номер, тоже переживает непростой период в клубе. Француз главным бомбардиром "Арсенала" так и не стал, он снова нарушает дисциплину, не может договориться о продлении контракта, и никто не удивится, если ближайшим летом Лакасетт покинет клуб.



При этом, экс-нападающий "Лиона" — далеко не худший обладатель этого номера. В свой первый год в клубе Лакасетт забил 14 голов в Премьер-Лиге. Во второй — 13. У него семь голов по ходу нынешней кампании, и, возможно, самая большая проблема француз в том, что его партнер по атаке Пьер-Эмерик Обамеянг — банально более сильный футболист. Обамеянг носит на спине число "14", как и Тьерри Анри, лучший бомбардир в истории клуба.



С "девяткой" разминулся и Ян Райт, идущий вторым в списке самых результативных в истории. Свои последние годы под этим номером в клубе отыграл легендарный Алан Смит, который все же не был сверхрезультативным форвардом. Райт провел за клуб под "девяткой" только один матч, в котором Смит не принимал участия. Когда Смит вернулся, он забрал себе футболку, а Райту досталась "восьмерка" — из-за того, что в составе не было Пола Дэвиса. Во второй встрече с этой цифрой на спине экс-игрок "Пэлас" оформил хет-трик и решил не отказываться от "счастливого" номера.



В первый год Арсена Венгера во главе команды 9-й номер носил Пол Мерсон, неожиданно порвавший с "Арсеналом" и ушедший в "Мидлсбро" ради больших денег. Исход вышел не лучшим, но Мерсон все равно не был центральным нападающим.



Затем новой "девяткой" стал молодой и очень талантливый форвард Николя Анелька — пожалуй, сильнейший игрок под этим номером за весь период Венгера. Анелька блистательно начал карьеру в клубе, но спустя пару лет ушел в мадридский "Реал". "Арсенал" хорошо заработал на французе, но Николя не стал тем, на кого клуб и Венгер могли положиться.



Два выдающихся атакующих игрока, пришедших в тот период, избежали 9-й номера по собственному желанию. Деннис Бергкамп имел право полного выбора и взял "десятку", под которой играл и раньше и которая больше соответствовала его игровому стилю. Тьерри Анри хотел быть 12-м, как его кумир Марко Ван Бастен, но этот номер был занят. Анри взял ближайший к нему свободный и стал носить футболку с цифрой "14", тоже проигнорировав "девятку". Остальное — история. "Арсенал" выигрывал трофеи без великого девятого номера в составе.



Один сезон в клубе под этим номером провел Давор Шукер. Знаменитый хорват, уже прошедший свой пик в карьере, не запомнился ничем. Затем было подписание молодого английского таланта Фрэнсиса Джефферса. Ожидания после его мощного дебюта в "Эвертоне" были огромными. Но Джефферс пострадал от травм и так не раскрыл свой потенциал, отыграв в сумме за "Арсенал" чуть более 20 матчей в чемпионате.



Нельзя назвать плохим период в клубе покойного Хосе Антонио Рейеса. Испанец пришел в "Арсенал" по ходу того сезона, в котором "канониры" взяли титул, не проиграв ни одного матча. Он быстро завоевал признание болельщиков, и первая половина времени Рейеса в клубе — это определенно успех. Но у полузащитника возникли трудности за пределами поля. Он не адаптировался к жизни в другой стране, отношения с партнерами были не лучшими, и все пришло к тому, что он сам больше не хотел находиться в Лондоне. Центральным нападающим Рейес не был.



Куда ближе к классическому форварду Жулио Баптишта. "Арсенал" хотел подписать его в 2005, но только через год бразилец приехал в Англию. Это был арендный обмен с "Реалом", куда отправился как раз таки Рейес. Баптиста запомнился четырьмя голами "Ливерпулю" в Кубке Лиги, двумя голами "Тоттенхэму" там же, но не сделал ничего, чтобы клуб захотел подписать его на постоянной основе. Это был совсем не тот голодный футболист, который блистал в составе "Севильи" и заинтересовал Венгера изначально.



Следующим "девятку" получил бразильский хорват Эдуардо Да Силва. Он провел в клубе три сезона, и болельщики определенно с теплотой относились к форварду. Ему изначально было сложно вытеснить из основы Робин Ван Перси или Эммануэля Адебайора. Но большим ударом по карьере Эдуардо стала травма в игре с "Бирмингемом" в феврале 2008 после столкновения с Мартином Тэйлором. Да Силва пропустил год и больше не выглядел прежним игроком в составе "Арсенала".



Кто-нибудь помнит Пак Чу Ена? Самый удивительный обладатель "девятки" в истории "Арсенала". Возможно, южнокореец и символизировал собой то, насколько этот номер обесценился в клубе. 26-летнего форварда летом 2011 подписали из "Монако", но за три года на контракте у него ровно один выход на поле в Премьер-Лиге. Наверняка, в то время фаны "Арсенала" были уверены, что 9-й номер свободен — о Паке ничего не слышали и почти ничего не знали.



После него "девятку" получил немец Лукас Подольски. Его период в "Арсенале" — это точно не провал. Возможно, Подольски не был достаточно хорош, чтобы регулярно выходить в основе и стать звездой "Арсенала" в атаке. Большую часть времени Лукас провел на фланге, и в его случае номер на спине вряд ли имел большое значение. Немец делал то, что мог, и оставил по себе неплохие воспоминания.



Последним до Лакасетта обладателем "девятки" был Лукас Перес. В 2016 "Арсенал" отдал за него 17 миллионов "Депортиво" после того, как форвард забил 17 голов в Ла Лиге. От Переса не ждали многого, и он никогда не выглядел футболистом для основы "Арсенала". Правда, сам испанец серьезно относился к номеру на спине. Он настоял на уходе после того, как "девятку" передали только приобретенному Лакасетту. Для Переса это было унижением. Он также был уверен, что Арсен Венгер не давал ему достаточно времени проявить себя. Что показывает, насколько малое значение сакральность этого номера имела для менеджера, никогда не имевшего великой "девятки" в своем составе. Впрочем, после истории с Паком это было даже более очевидно.



У "Арсенала" могло не быть значимых девятых номеров, но в команде все равно появлялись выдающиеся форварды. Пьер-Эмерик Обамеянг — последний пример. Габонец хотел быть "семеркой" или "девяткой", но оба номера были заняты — Генрихом Мхитаряном и тем же Лакасеттом. Он взял "номер Анри", но выступал ли бы Обамеянг хуже с 9-м номером на спине? Маловероятно. История говорит не о "проклятии" цифры в "Арсенале", а о другом. Некоторые великие форварды клуба разминулись с "девяткой" из-за обстоятельств. А в некоторых других случаях футболку просто давали тем, кто не соответствовал ей изначально. И следствие этого — то, что в "Арсенале" "девятка" перестала иметь большое значение в принципе.



Иван Громиков, специально для FAPL.ru