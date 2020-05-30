"Тоттенхэм" и "Ньюкасл" интересуются Осимхеном

Агент нападающего "Лилля" Виктора Осимхена рассказал, что в услугах его клиента заинтересованы "Тоттенхэм" и "Ньюкасл".

В своем дебютном сезоне во Франции 21-летний Осимхен забил 18 голов, чем привлек внимание ряда больших клубов, включая представителей Премьер-Лиги.



Однако Виктору важно продолжать играть регулярно, и это будет определяющим фактором в его выборе. Для "Тоттенхэма" это означает, что "шпоры" смогут заполучить нигерийца, только если продадут Харри Кейна.



"Мы спросили Моуриньо, уйдет ли Харри Кейн, раз он хочет Виктора? Если Кейн останется в "Тоттенхэме", то как Виктор будет играть? Он постоянно будет на лавке у него".



"Кейн — их нападающий номер один и капитан сборной Англии. Все это будет работать на него в клубе и вредить Виктору".



"Ему нужен клуб, где он всегда будет играть, неделя за неделей, а не сидеть на лавке".



"Я могу уверенно сказать вам, что прямо сейчас "Наполи" — единственный клуб, который хочет его на 100 процентов".



"Однако окончательное решение будет за игроком. "Ньюкасл" тоже в гонке, как и "Тоттенхэм". Но это только интерес, никаких реальных действий с их стороны".



"Думаю, учитывая такое настойчивое внимание со стороны различных клубов в Европе, он едва ли останется в "Лилле" на следующий сезон", — сообщил агент Арийо Игбайилола The Cable.