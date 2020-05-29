Лэмпард рассказал, что 10-15 игроков им постоянно недовольны

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард рассказал, что 10-15 игроков команды постоянно им недовольны.

Этот сезон — всего лишь второй в тренерской карьере Лэмпарда, однако за плечами у Фрэнка колоссальный опыт как игрока.



Будучи игроком, Лэмпард научился, что тренер должен быть честен со своими подопечными, даже если те порой расстраиваются.



"Я знаю, что ты, будучи главным тренером, каждую неделю расстраиваешь 10-15 своих игроков и принимаешь решения, которым люди не рады и которые люди ставят под сомнение".



"Думаю, ты просто должен принять, что это часть твоей профессии, и не заострять на этом внимание. Я стараюсь смотреть шире и думаю, что, если ты будешь честен перед игроками, — что не всегда легко — то они отнесутся с уважением, даже если будут уходить от тебя по коридору в расстроенных чувствах".



"Так это чувствовал я, будучи игроком, и я определенно уважал тренеров, которые говорили вещи мне в лицо, даже если порой это становилось плохими новостями для меня", — сообщил Лэмпард официальному журналу "Челси".