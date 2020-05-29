"Арсенал" уверен, что Сака подпишет новый контракт

В "Арсенале" уверены, что талантливый юниор Букайо Сака подпишет новый контракт.

По ходу этого сезона 18-летний Сака утвердился основным левым защитником "канониров", вдобавок Букайо является лучшим ассистентом команды, отдав девять результативных передач с учетом всех соревнований.



Однако действующий контракт Сака истекает уже через один год, в связи с чем появились слухи об интересе у Букайо со стороны "Ливерпуля". Также пресса сообщала, что "канониры" присматривают нового левого защитника, в качестве одной из целей определив Николаса Тальяфико из "Аякса".



Ситуация осложняется тем, что в данный момент переговоры о продлении сотрудничества поставлены на паузу из-за пандемии коронавируса, однако Football.London утверждает, что на "Эмирейтс" не переживают за будущее Сака.



В "Арсенале" уверены, что в конце концов Букайо согласится на новый контракт с родным клубом. Юный англичанин может рассчитывать на многократное увеличение своей текущей зарплаты в 3 тысячи фунтов в неделю.