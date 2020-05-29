Премьер-Лига заставит бин Салмана подождать еще

Премьер-Лига не устанавливает каких-либо временных рамок насчет рассмотрения сделки по приобретению "Ньюкасла".

Как известно, наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман вот уже более месяца ждет, разрешит ли ему Премьер-Лига приобрести "Ньюкасл" у Майка Эшли за 300 миллионов фунтов.



Пресса ожидала вердикта уже на этой неделе, однако исполнительный директор Премьер-Лиги Ричард Мастерс не устанавливает никаких дедлайнов.



"Я не думаю, что время здесь играет какую-либо роль. Я не думаю, что у нас есть представление, в какое время мы должны уложиться. Мы должны убедиться, что все процессы соблюдены, и когда решение будет приятно, это должно быть правильное решение".



"Покупка футбольного клуба — это исключительно конфиденциальный процесс, поэтому я не могу ничего сказать насчет этого и не могу позволить себе, чтобы мои слова создали какое-либо предвзятое отношение", — сообщил Мастерс Sky Sports.