Мэр Лондона опасается вспышки коронавируса из-за возобновления Премьер-Лиги

Мэр Лондона Садик Хан считает, что возобновление сезона Премьер-Лиги в июне может привести к новой вспышке коронавируса.

Напомним, первый после вынужденной 100-дневной паузы матч Премьер-Лиги планируется сыграть 17 июня. Хан, ранее уже высказывавший свои нарекания, по-прежнему опасается, что футбол возвращается слишком рано.



"Меня беспокоит любое действие, которое может неумышленно повлечь распространение коронавируса".



"Позвольте мне признаться. И хотя я родом из Южного Лондона, я поддерживаю "Ливерпуль", поэтому небольшая часть моего мозга хочет, чтобы футбол вернулся. Однако большая часть моего мозга говорит, что важна безопасность".



"Все мы нуждаемся, чтобы нас подбодрили, и для спортивных фанатов нет ничего приятнее, чем просмотр спорта по телевизору, пускай и без зрителей. Но какими бы хорошими ни были наши намерения, мы должны быть уверены, что неумышленно не дадим вирусу возможность распространиться".



"Я знаю человеческую натуру — фанаты все равно придут, чтобы посмотреть, как приезжает автобус, послушать атмосферу стадиона с игроками внутри, посмотреть отъезд автобуса, купить футболки и шарфы, поэтому полиция и власти должны принять меры".



"Правила насчет социального дистанцирования и карантина никуда не делись. Безопасность должна быть ключом".



"Мы не можем позволить, чтобы фанаты собирались около стадионов. Мы не хотим, чтобы клубы Премьер-Лиги из Лондона устраивали скопления людей... А ведь у нас впереди "Тоттенхэм" против "Арсенала". Поэтому клубам очень важно сообща поработать с полицией и другими, чтобы быть уверенными, что мы поступаем правильно", — цитирует Хана Evening Standard.