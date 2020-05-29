У "Арсенала" есть два варианта на замену Обамеянгу

"Арсенал" присмотрел двух нападающих на замену своему капитану Пьер-Эмерику Обамеянгу.

Как известно, действующий контракт Обамеянга истекает в июне 2021, а заключение новой сделки выглядит крайне маловероятным — клуб не может обеспечить Лигу Чемпионов и прибавку к зарплате, как того хочет Пьер-Эмерик.



По всей видимости, "канониры" будут вынуждены продать своего лучшего бомбардира в ближайшее трансферное окно, а это значит, что главному тренеру Микелю Артете придется выйти на рынок для покупки другого нападающего.



По информации L'Equipe, заменить Обамеянга на "Эмирейтс" может Мусса Дембеле из "Лиона". "Арсенал" регулярно просматривал 23-летнего француза в этом сезоне и состоит в хороших отношениях с его окружением.



Сообщается, что грянувший кризис заставил "Лиона" снизить цену за Дембеле до 45 миллионов фунтов, однако "Арсенал" будет готов действовать, только когда прояснится дальнейшая судьба Обамеянга.



В то же время итальянское издание Gazzetta dello Sport утверждает, что "Арсенал" проявляет серьезный интерес к нападающему "Наполи" Аркадиушу Милику, который оценивается в те же 45 млн. фунтов.



Милику никак не удается договориться о новом контракте, поэтому "Наполи" дал своему игроку 20 дней, по истечении которых 26-летний поляк будет продан, если так и не согласится продлить свое пребывание в Неаполе.