Роджерс рассказал, что переболел коронавирусом

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс подтвердил, что он переболел коронавирусом.

До сих пор единственным подтвержденным случаем заболевания COVID-19 среди главных тренеров в Премьер-Лиге считался Микель Артета из "Арсенала".



Однако сегодня в интервью BBC Leicester Sport Роджерс поведал, что тоже перенес эту вирусную инфекцию. 47-летний североирландец и его жена Сьюзен заразились еще в марте.



"Мы с моей женой подхватили коронавирус сразу после остановки сезона. Спустя неделю мне стало по-настоящему тяжело, у меня пропали вкус и обоняние".



"Я был без сил и чувствовал себя по-настоящему плохо. То же самое с моей женой. Мы оба сдали тест. Я едва мог передвигаться".



"Это напомнило мне восхождение горы Килиманджаро — чем выше ты забираешься, тем сложнее дышать. Даже преодолеть 10 ярдов было очень сложно. Я вышел на пробежку и просто не смог бежать. Я чувствовал слабость, у меня не было аппетита, и это странное ощущение отсутствия вкуса было со мной три недели", — сообщил Роджерс.