Премьер-Лига рассчитывает на возвращение зрителей в следующем сезоне

Исполнительный директор Премьер-Лиги Ричард Мастерс выразил надежду, что зрители все-таки вернутся на трибуны в следующем сезоне.

Поскольку вакцина от COVID-19 не ожидается экспертами раньше середины следующего года, над клубами Премьер-Лиги нависла угроза провести весь следующий сезон на пустых стадионах.



Это грозило бы клубам колоссальными финансовыми потерями, однако Мастерс надеется, что худшего сценария удастся избежать, и в ближайшие месяцы зрители начнут возвращаться на трибуны в каком-нибудь виде.



"Никто не знает, когда мы сможем отойти от модели с отсутствием зрителей на трибунах, и это правильно, что у нас подготовлен план на такой чрезвычайный случай, но у Премьер-Лиг и клубов есть оптимизм насчет возвращения фанатов на стадионы в следующем сезоне, и это может произойти поэтапно".



"Надеюсь, это сильно поднимет моральный дух людей, и мы работаем в этом направлении".



"У нас в стране невероятные фанты, и все мы понимаем, что та Премьер-Лига, которую мы знаем и любим, полностью не вернется, пока фанаты не начнут идти через турникеты".



"Надеемся, хотя бы возвращение Премьер-Лиги на телевизионные экраны доставит людям удовольствие и станет импульсом для всей страны", — сообщил Мастерс Sky Sports.