Премьер-Лига рассчитывает на возвращение зрителей в следующем сезоне
Исполнительный директор Премьер-Лиги Ричард Мастерс выразил надежду, что зрители все-таки вернутся на трибуны в следующем сезоне.
Поскольку вакцина от COVID-19 не ожидается экспертами раньше середины следующего года, над клубами Премьер-Лиги нависла угроза провести весь следующий сезон на пустых стадионах.
Это грозило бы клубам колоссальными финансовыми потерями, однако Мастерс надеется, что худшего сценария удастся избежать, и в ближайшие месяцы зрители начнут возвращаться на трибуны в каком-нибудь виде.
"Никто не знает, когда мы сможем отойти от модели с отсутствием зрителей на трибунах, и это правильно, что у нас подготовлен план на такой чрезвычайный случай, но у Премьер-Лиг и клубов есть оптимизм насчет возвращения фанатов на стадионы в следующем сезоне, и это может произойти поэтапно".
"Надеюсь, это сильно поднимет моральный дух людей, и мы работаем в этом направлении".
"У нас в стране невероятные фанты, и все мы понимаем, что та Премьер-Лига, которую мы знаем и любим, полностью не вернется, пока фанаты не начнут идти через турникеты".
"Надеемся, хотя бы возвращение Премьер-Лиги на телевизионные экраны доставит людям удовольствие и станет импульсом для всей страны", — сообщил Мастерс Sky Sports.
29.05.2020 17:00
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