"Ливерпуль" все еще надеется купить Вернера

Тимо Вернер Вопреки появившимся в прессе слухам, "Ливерпуль" не отказался от идеи насчет приобретения нападающего "РБ Лейпциг" Тимо Вернера.

На днях издание Daily Mirror сообщило, что изменившийся экономический климат сделал невозможным переход Вернера в "Ливерпуль" в ближайшее трансферное окно.

Однако The Guardian утверждает, что ситуация обстоит иначе. В данный момент "красные" действительно поставили свою трансферную активность на паузу, поскольку сосредоточены на преодолении кризиса и оценке его ущерба.

Вместе с тем "Ливерпуль" по-прежнему хочет подписать Вернера грядущим летом, и в лагере игрока сборной Германии осведомлены о ситуации на "Энфилде" и готовы подождать.

У "красных" все еще есть время до 15 июня, чтобы активировать пункт в контракте Тимо об отступных в размере 60 миллионов евро (52.7 лн. фунтов). Если уложиться до этой даты не получится, "Ливерпулю" придется договариваться с "РБ Лейпциг" о размере компенсации.

Интерес к 24-летнему Вернеру также проявляет "Интер", однако команда Юргена Клоппа остается приоритетом для Тимо.


Метки Вернер, Ливерпуль, РБ Лейпциг

Автор mihajlo   

Дата 29.05.2020 16:00

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  1. beatles-red 29.05.2020 16:17 # beatles-red
    Если бы Эдвардс хотел его взять, то давно бы купил.

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  2. selfish 29.05.2020 16:04 # selfish
    не нужен

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