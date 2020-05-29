"Ливерпуль" все еще надеется купить Вернера

Вопреки появившимся в прессе слухам, "Ливерпуль" не отказался от идеи насчет приобретения нападающего "РБ Лейпциг" Тимо Вернера.

На днях издание Daily Mirror сообщило, что изменившийся экономический климат сделал невозможным переход Вернера в "Ливерпуль" в ближайшее трансферное окно.



Однако The Guardian утверждает, что ситуация обстоит иначе. В данный момент "красные" действительно поставили свою трансферную активность на паузу, поскольку сосредоточены на преодолении кризиса и оценке его ущерба.



Вместе с тем "Ливерпуль" по-прежнему хочет подписать Вернера грядущим летом, и в лагере игрока сборной Германии осведомлены о ситуации на "Энфилде" и готовы подождать.



У "красных" все еще есть время до 15 июня, чтобы активировать пункт в контракте Тимо об отступных в размере 60 миллионов евро (52.7 лн. фунтов). Если уложиться до этой даты не получится, "Ливерпулю" придется договариваться с "РБ Лейпциг" о размере компенсации.



Интерес к 24-летнему Вернеру также проявляет "Интер", однако команда Юргена Клоппа остается приоритетом для Тимо.