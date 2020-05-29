"Челси" обратился насчет Хесуса Короны

"Челси" сделал запрос насчет вингера "Порту" и сборной Мексики Хесуса Короны.

По окончании этого сезона "синие" попрощаются с опытнейшими Виллианом и Педро, чьи контракты истекают, поэтому лондонский клуб, ранее заручившийся услугами Хакима Зийеша, активно бороздит трансферный рынок в поисках усиления фланговой игры.



В идеале "Челси" хотел бы приобрести Джейдона Санчо из дортмундской "Боруссии", однако в условиях экономического кризиса трансфер английского вингера стоимостью 100 миллионов фунтов выглядит маловероятным.



В качестве более доступного варианта "Челси" определил Корону, который в 41 матче этого сезона за "Порту" отдал 17 результативных передач. Отступные 27-летнего мексиканца по контракту составляют 30 млн. евро (27 млн. фунтов).



"На некотором этапе мы действительно разговаривали с "Челси". Я не могу сказать, является ли он для них вариантом A, B или C, — все это на уровне слухов".



"Нам нужно немного подождать, пока лиги возобновятся, а там станет видно, потому что сейчас рынок слегка приостановлен".



"У него остается два года по контракту. Он выдающимся образом выступает в португальской лиге и знает, что это привлекло к нему большое внимание, однако текущая ситуация с вирусом все слегка замедляет", — сообщил агент Матиас Бунге игрока Medio Tiempo.



