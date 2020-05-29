Фланаган уверен, что Александер-Арнольд станет полузащитником

Экс-игрок "Ливерпуля" Джон Фланаган уверен, что со временем правый защитник "красных" Трент Александер-Арнольд переквалифицируется в центрального полузащитника.

К своему 21 году Александер-Арнольд накопил огромный опыт выступлений на внутренней и европейской аренах, сыграв 125 матчей за "Ливерпуль" и став эталоном современного крайнего защитника.



Однако Фланаган, который сам является воспитанником мерсисайдского клуба, считает нынешнюю позицию Трента временной.



"Я обожаю наблюдать за игрой Трента. В данную минуту он лучший правый защитник в мире".



"Он великолепный игрок, но также очень славный парень. Я так рад за него. Он будет ключевой фигурой этого "Ливерпуля" на протяжении многих лет".



"Когда он только появился в Мелвуде, то был очень скромен и много не разговаривал, но каждый мог видеть его талант".



"Стоило ему набрать ход и почувствовать уверенность в себе от выступлений за первую команду, как стало ясно, что его карьера пойдет на взлет".



"Думаю, в конце концов он станет центральным полузащитником в "Ливерпуле". Он удивителен справа в обороне, но в центре поля он был бы еще полезнее. У него есть все качества, чтобы играть там", — сообщил Фланаган The Athletic.