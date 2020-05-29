"Ливерпуль" может получить чемпионский кубок на нейтральном поле

Ливерпуль Около 12 из оставшихся 92 матчей этого сезона Премьер-Лиги, включая потенциально чемпионский для "Ливерпуля", могут быть сыграны на нейтральных полях.

Еще недавно казалось, что клубы высшего английского дивизиона окончательно отказались от идеи насчет нейтральных полей, как на том настаивало правительство.

По информации Daily Mail, у местных полицейских управлений не возникло особых нареканий — слуги закона готовы обеспечить безопасность во время домашних матчей без зрителей.

Однако есть и исключения. Некоторые большие матчи, местные дерби, а также поединок, в котором "Ливерпуль" может оформить титул, по-прежнему планируется сыграть на нейтральных полях.

Опасения полиции в отношении этих матчей связаны с тем, что фанаты проигнорируют запреты и ограничения, введенные властями, и все равно попытаются устроить массовые скопления около стадионов своих клубов.

Если эта информация подтвердится, "красные" получат чемпионский кубок на пустом чужом стадионе.


Метки Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 29.05.2020 13:00

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  1. slash-lfc 29.05.2020 13:30 # slash-lfc
    Ливерпуль вые6ал не только всех парашников в чемпионате, но и корону вые6ал. ПРОСТО МЕЖГАЛАКТИЧЕСКИЙ ЧЕМПИОН!!!

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