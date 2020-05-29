Кубок Англии возобновится 27 июня
FA объявила, что розыгрыш Кубка Англии возобновится 27 июня.
Напомним, пандемия коронавируса остановила этот сезон, когда розыгрыш Кубка Англии достиг четвертьфинальной стадии.
Накануне стало известно, что сезон Премьер-Лиги возобновится 17 июня, а в 27-28 июня случится перезапуск Кубка Англии — в этот уикенд как раз пройдут четвертьфинальные матчи.
Полуфиналы Ассоциация назначила на уикенд 11-12 июля, а финал состоится в субботу, 1 августа.
FA пока не раскрывает ни точного времени, ни стадионов проведения оставшихся матчей, но обычно полуфиналы и финал играются на "Уэмбли".
Добавим, что в 1/4 финала "Лестер" сразится с "Челси", "Ньюкасл" — с "Манчестер Сити", "Шеффилд Юнайтед" — с "Арсеналом", а "Норвич" — с "Манчестер Юнайтед".
29.05.2020 12:10
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