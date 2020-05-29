Премьер-Лига решила, что будет, если сезон не возобновится

Клубы Премьер-Лиги приняли решение, что будет с этим сезоном, если сыграть оставшиеся матчи все-таки не удастся.

Накануне Премьер-Лига объявила о возобновлении сезона 17 июня, подчеркнув, что это предполагаемая дата, и играть в футбол можно будет только в том случае, если для этого будут созданы безопасные условия.



По информации Daily Mirror, во время своей видеоконференции в четверг 20 клубов также согласовали систему, по которой будет составлена финальная таблица, если оставшиеся 92 матча сыграть не удастся.



Поскольку в данный момент у разных команд разное количество сыгранных матчей, было решено использовать принцип points-per-game — участники будут расставлены в таблице, исходя из среднего количества набранных очков за матч.



Издание подчеркивает, что это решение еще предстоит утвердить во время назначенного на следующий четверг голосования. В таком случае вероятность того, что этот сезон будет аннулирован, окончательно исчезнет.