Премьер-Лига решила, что будет, если сезон не возобновится
Клубы Премьер-Лиги приняли решение, что будет с этим сезоном, если сыграть оставшиеся матчи все-таки не удастся.
Накануне Премьер-Лига объявила о возобновлении сезона 17 июня, подчеркнув, что это предполагаемая дата, и играть в футбол можно будет только в том случае, если для этого будут созданы безопасные условия.
По информации Daily Mirror, во время своей видеоконференции в четверг 20 клубов также согласовали систему, по которой будет составлена финальная таблица, если оставшиеся 92 матча сыграть не удастся.
Поскольку в данный момент у разных команд разное количество сыгранных матчей, было решено использовать принцип points-per-game — участники будут расставлены в таблице, исходя из среднего количества набранных очков за матч.
Издание подчеркивает, что это решение еще предстоит утвердить во время назначенного на следующий четверг голосования. В таком случае вероятность того, что этот сезон будет аннулирован, окончательно исчезнет.
29.05.2020 12:00
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Челси и МЮ при таком раскладе попадают в Лигу чемпионов. Интересно.
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Последняя струя в е6ало карманных аннуляторов, ахахаххахах. Ливик чемпик 107 очков изи рекорд никто никогда не побьет.
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аннуляторы всю глотают и глотают в последние дни, не захлебнулись бы бедные))
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