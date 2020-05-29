Премьер-Лига решила, что будет, если сезон не возобновится

Мяч Премьер-Лиги Клубы Премьер-Лиги приняли решение, что будет с этим сезоном, если сыграть оставшиеся матчи все-таки не удастся.

Накануне Премьер-Лига объявила о возобновлении сезона 17 июня, подчеркнув, что это предполагаемая дата, и играть в футбол можно будет только в том случае, если для этого будут созданы безопасные условия.

По информации Daily Mirror, во время своей видеоконференции в четверг 20 клубов также согласовали систему, по которой будет составлена финальная таблица, если оставшиеся 92 матча сыграть не удастся.

Поскольку в данный момент у разных команд разное количество сыгранных матчей, было решено использовать принцип points-per-game — участники будут расставлены в таблице, исходя из среднего количества набранных очков за матч.

Издание подчеркивает, что это решение еще предстоит утвердить во время назначенного на следующий четверг голосования. В таком случае вероятность того, что этот сезон будет аннулирован, окончательно исчезнет.


Метки Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 29.05.2020 12:00

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Последние комментарии:




  1. empry 29.05.2020 12:48 # empry
    Челси и МЮ при таком раскладе попадают в Лигу чемпионов. Интересно.

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  2. slash-lfc 29.05.2020 12:35 # slash-lfc
    Последняя струя в е6ало карманных аннуляторов, ахахаххахах. Ливик чемпик 107 очков изи рекорд никто никогда не побьет.

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  3. scauzer11 29.05.2020 12:20 # scauzer11
    аннуляторы всю глотают и глотают в последние дни, не захлебнулись бы бедные))

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