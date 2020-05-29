Рэднапп отреагировал на слухи о том, что он возглавит сборную Нигерии

Харри Рэднапп Бывший наставник "Тоттенхэма" Харри Рэднапп в саркастической манере отреагировал на слухи о том, что он может возглавить сборную Нигерии.

Последним местом работы Рэднаппа до сих пор остается "Бирмингем", который он покинул в сентябре 2017 после шести поражений подряд.

Недавно в прессе появились слухи, что Харри может отправиться в Африку, и 73-летний англичанин не оставил эту историю без своего внимания.

"Да, я поговорил со своей женой Сандрой, и она всегда хотела пожить в Нигерии. Она сказала, что это удивительная возможность, о которой она мечтала. Так что мы выставляем свой дом на продажу".

"Мы планируем перебраться туда. Уверен, ей там понравится. Я сказал ей, что она будет в абсолютном восторге от Нигерии! Я готов отправиться в дорогу!" — сообщил Рэднапп talkSPORT.

Затем Харри сменил тон на более серьезный и дал понять, что ноги его в Нигерии не будет.

"Вообще-то, несколько лет назад мы с "Портсмутом" играли там против "Манчестер Юнайтед", но я не думаю, что вернусь туда", — добавил Рэднапп.


Метки Рэднапп, сборная Нигерии, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 29.05.2020 10:00

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  1. bes-ter 29.05.2020 11:33 # bes-ter
    Зачем он так? У половины местных обрыганов там парни живут

    (ответить)

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