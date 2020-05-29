Рэднапп отреагировал на слухи о том, что он возглавит сборную Нигерии
Бывший наставник "Тоттенхэма" Харри Рэднапп в саркастической манере отреагировал на слухи о том, что он может возглавить сборную Нигерии.
Последним местом работы Рэднаппа до сих пор остается "Бирмингем", который он покинул в сентябре 2017 после шести поражений подряд.
Недавно в прессе появились слухи, что Харри может отправиться в Африку, и 73-летний англичанин не оставил эту историю без своего внимания.
"Да, я поговорил со своей женой Сандрой, и она всегда хотела пожить в Нигерии. Она сказала, что это удивительная возможность, о которой она мечтала. Так что мы выставляем свой дом на продажу".
"Мы планируем перебраться туда. Уверен, ей там понравится. Я сказал ей, что она будет в абсолютном восторге от Нигерии! Я готов отправиться в дорогу!" — сообщил Рэднапп talkSPORT.
Затем Харри сменил тон на более серьезный и дал понять, что ноги его в Нигерии не будет.
"Вообще-то, несколько лет назад мы с "Портсмутом" играли там против "Манчестер Юнайтед", но я не думаю, что вернусь туда", — добавил Рэднапп.
29.05.2020 10:00
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Зачем он так? У половины местных обрыганов там парни живут
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