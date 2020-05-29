"Улучшенный Лингард" готов к возобновлению сезона

Плеймейкер "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард предупредил фанатов, что те увидят его улучшенную версию в концовке сезона.

Лингард весьма неудачно начинал этот сезон, не забивая и не ассистируя, кроме как в матчах против "Рочдейла" и "Транмира" из низших дивизионов, а также против "Астаны" в Лиге Европы.



Однако 27-летний англичанин чувствует, что он улучшил свою форму за время вынужденной паузы, и теперь с нетерпением ожидает возобновления сезона.



"И хотя нынешний сезон еще не завершен, я чувствую, как будто это своего рода новое начало".



"Концовка сезона будет как мини-сезон для меня, поэтому я должен резво стартовать, чтобы затем сохранить свою форму на следующий сезон. И я чувствую, что моя форма стала лучше, резче".



"У меня есть правильный настрой, правильное желание и правильный голод до побед, чтобы выступать за "Юнайтед" и выигрывать трофеи, что является одной из самых важных вещей".



"Думаю, нам по силам этого достичь. Всем нам нужно подстегивать друг друга к новым высотам, днем и ночью. Поэтому я не вижу, что бы помешало нам проявлять это в своей игре".



"Трофеи — это самое важное, но также я ставлю перед собой высокие индивидуальные цели на концовку сезона в плане голов и передач. В прошлом сезоне, в силу каких-то причин, я не ставил перед собой таких целей".



"В прошлом сезоне у меня не было порядка в мыслях, я толком не подстегивал себя. Я не чувствовал себя собой. Ты словно смотришь на себя и чувствуешь: "Это не Джесси".



"Я знаю, кто я такой, и моя семья знает, кто я такой. Я знаю, как я играю, и, как я уже сказал, в прошлом сезоне я толком не подстегивал себя. Поэтому в этом сезоне я буду стремиться к своим целям, индивидуальным и командным", — цитирует Лингарда Manchester Evening News.