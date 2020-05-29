Коутиньо не интересен "Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" не планирует приглашать полузащитника Филиппе Коутиньо.

На днях "Бавария" подтвердила, что не будет пользоваться своим правом по выкупу Коутиньо у "Барселоны" за 110 миллионов фунтов после завершения аренды.



В данный момент "Барселона" испытывает серьезные финансовые проблемы из-за остановки сезона и отчаянно нуждается в продаже Коутиньо, чья недельная зарплата составляет 250 тыс. фунтов в неделю.



По информации Daily Mirror, "Юнайтед" — один из клубов, кому было предложено приобрести Филиппе, однако "красные дьяволы", несмотря на относительно благополучное финансовое положение, не проявили интереса к экс-игроку "Ливерпуля".



Среди реалистичных претендентов на Коутиньо остаются "Челси" и "Ньюкасл", тогда как "Арсенал" и "Тоттенхэм" едва ли смогут потянуть даже аренду 27-летнего бразильца.