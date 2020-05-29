"Юнайтед" назван самым дорогим клубом Премьер-Лиги

"Манчестер Юнайтед" назван самым дорогим клубом в Премьер-Лиги, будучи оцененным в 2.84 млрд. фунтов.

Такие цифры приводит международная аудиторская компания KPMG, которая вот уже пятый год составляет рейтинг самых дорогих футбольных клубов Европы.



KPMG рассчитывает так называемую "стоимость компании" (enterprise value), в которой учтены не только рыночная капитализация, но и все долговые обязательства.



В топ-32 самых дорогих клубов Европы по состоянию на 1 января 2020 вошли сразу девять представителей Премьер-Лиги, а выше всех — на второй позиции, как и год назад — расположился "Юнайтед".



Опередить "красных дьяволов" удалось только "Реалу", оцененному в 2.95 млрд. фунтов. С пятой по восьмую строчку расположились "Ливерпуль" (2.26 млрд. фунтов), "Манчестер Сити" (2.21 млрд. фунтов), "Челси" (1.88 млрд. фунтов) и "Тоттенхэм" (1.75 млрд. фунтов). "Арсенал" — десятый (1.57 млрд. фунтов).



