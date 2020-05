Светская хроника за пятницу

"Барселоне" не удается найти клуб для Филиппе Коутиньо. "Челси" сделал запрос насчет Хесуса Короны. Александр Лакасетт отказал "Интеру". Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

"Реал" не получал никаких предложений насчет вингера Гарета Бэйла. 30-летний валлиец должен остаться в Мадриде еще на год. (Marca)



Английский защитник Эшли Янг продлит свое пребывание в "Интере" на следующий сезон. (The Telegraph)



"Барселоне" пока не удается найти желающих взять Филиппе Коутиньо в аренду за 10 миллионов фунтов и выплатой полной зарплаты полузащитника в размере 250 тыс. фунтов в неделю. (ESPN)



Агент Киа Джурабчан сообщил "Барселоне" о желании Коутиньо вернуться в Премьер-Лигу. Пять английских клубов заинтересованы в бразильце. (Mundo Deportivo)



"Интер" может продлить аренду нападающего "Манчестер Юнайтед" Алексиса Санчеса. (Tuttosport)



"Юнайтед" и "Ньюкасл" интересуются 18-летним вингером "Пеньяроля" Факундо Пеллистри. (Daily Mail)



"Челси" сделал запрос насчет мексиканского вингера "Порту" Хесуса Короны. (Daily Express)



ПСЖ может вступить в борьбу за покидающего "Челси" вингера Виллиана. (Le 10 Sport)



Нападающий "Арсенала" Александр Лакасетт отклонил предложение "Интера". (L'Equipe)



"Лестер" предложил долгосрочный контракт полузащитнику "Ливерпуля" Адаму Лаллане. (Football Insider)



"Тоттенхэм" позволит защитнику Данни Роузу доиграть сезон в "Ньюкасле". (The Telegraph)



Полузащитник "Спортинга" Вендел может стать целью для "Эвертона". (Daily Express)



"Галатасарай" хочет вингера "Борнмута" Райана Фрэйзера, который летом станет свободным агентом. (Daily Record)



Другое



"Ливерпуль" ожидает все свои оставшиеся домашние матчи сезона провести на "Энфилде". (The Times)



Поработав с женской сборной Англии, теперь Фил Невилл готов тренировать какой-нибудь клуб. (The Telegraph)



У двух игроков "Фулхэма" обнаружен коронавирус. (The Independent)



Серия А возобновится 20 июня. (Sky Sports)



Сын бывшего совладельца "Ливерпуля" Джорджа Джиллетта ведет переговоры о покупке шотландского "Хартса". (Daily Mirror)



Однако "Хартс" не пойдет на сделку с Джиллеттом-младшим. (Sky Sports)



Более 300 фанатов собрались на незаконный футбольный матч в пригороде Парижа, вопреки запретам властей. (Daily Mail)