"Эвертон" потерял Гбамена еще минимум на полгода
Невезучий полузащитник "Эвертона" Жан-Филипп Гбамен пропустит еще минимум шесть месяцев с надрывом ахилла.
Напомним, Гбамен перебрался на "Гудисон Парк" из "Майнца" за 25 миллионов фунтов лишь прошлым летом, но пока сыграл только 135 минут за мерсисайдский клуб.
В августе, перед выездом к "Астон Вилле", Жан-Филипп надорвал сухожилие в четырехглавой мышце. Восстановление затянулось, и в феврале 24-летний ивуариец перенес операцию.
На прошлой неделе Гбамен приступил к тренировкам на базе "ирисок", надеясь помочь команде Карло Анчелотти в концовке сезона, однако в четверг стало известно, что Жан-Филиппа настигла новая беда.
Как сообщает BBC, Гбамен надорвал ахиллово сухожилие на тренировке и теперь рискует вернуться только в начале 2021 года.
29.05.2020 00:05
Просмотров: 193
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: