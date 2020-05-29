"Эвертон" потерял Гбамена еще минимум на полгода

Невезучий полузащитник "Эвертона" Жан-Филипп Гбамен пропустит еще минимум шесть месяцев с надрывом ахилла.

Напомним, Гбамен перебрался на "Гудисон Парк" из "Майнца" за 25 миллионов фунтов лишь прошлым летом, но пока сыграл только 135 минут за мерсисайдский клуб.



В августе, перед выездом к "Астон Вилле", Жан-Филипп надорвал сухожилие в четырехглавой мышце. Восстановление затянулось, и в феврале 24-летний ивуариец перенес операцию.



На прошлой неделе Гбамен приступил к тренировкам на базе "ирисок", надеясь помочь команде Карло Анчелотти в концовке сезона, однако в четверг стало известно, что Жан-Филиппа настигла новая беда.



Как сообщает BBC, Гбамен надорвал ахиллово сухожилие на тренировке и теперь рискует вернуться только в начале 2021 года.