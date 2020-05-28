Канте вернулся к тренировкам
Полузащитник "Челси" Нголо Канте вернулся к тренировкам на базе своего клуба.
Побывав на базе "синих" один раз на прошлой неделе, Канте отказался возвращаться в Кобхэм из-за опасений насчет своего здоровья. На днях голкипер лондонцев Вилли Кабальеро подробно рассказал, что так тревожит Нголо.
Пресса даже сообщала, что теперь 29-летний француз, получивший полную поддержку клуба и главного тренера Фрэнка Лэмпарда, может пропустить остаток сезона, однако этого сценария, вероятно, удастся избежать.
Как сообщает BBC, в четверг Канте вернулся на базу "Челси" и занимался по индивидуальной программе. По всей видимости, Лэмпарду и медицинским экспертам удалось убедить Нголо, что тот может быть спокоен за свою безопасность.
Однако пока это только первый шаг. Канте, чей старший брат умер от сердечного приступа в 2018 году, не готов приступить к контактным тренировкам, которые теперь разрешены клубам Премьер-Лиги.
28.05.2020 23:00
Просмотров: 181
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Разжирел... Не сможет бегать.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий