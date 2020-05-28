Фьортофт: "Холанд приедет в Премьер-Лигу"

Бывший нападающий "Милсбро", "Шеффилд Юнайтед", "Барнсли" и сборной Норвегии Ян Оге Фьортофт уверен, что его соотечественник Эрлинг Бреут Холанд непременно приедет в Премьер-Лигу.

Забив 29 голов в 27 матчах за "Ред Булл" в первой половине этого сезона, в январе Холанд присоединился к дортмундской Боруссии", где отличился уже 13 раз в 14 играх.



По мнению Фьортофта, 19-летний норвежец отверг интерес "Манчестер Юнайтед" лишь потому, что на данном этапе увидел место получше для своего развития.



"Эрлинг и его окружение производят на меня впечатление тем, что выбирают именно те места, где он сможет развиваться как игрок".



"Он отправился из "Мольде" — где его главным тренером был Оле Гуннар Сульшер, поэтому вы можете себе представить, как сложно было для "Манчестер Юнайтед" не заполучить его, когда он переезжал в Дортмунд! — в "Ред Булл", а это замечательное место для молодого парня. А затем он отправился в Дортмунд, где замечательное место для него прямо сейчас".



"Думаю ли я, что в будущем он будет выступать в Премьер-Лиге? Абсолютно. Я думаю, в конце концов он приедет в Премьер-Лигу, но я не уверен, в какой именно клуб".



"На это может уйти некоторое время. Думаю, он перерос Зальцбург быстрее, чем думал, учитывая успехи в Лиге Чемпионов, но сейчас он в хорошем месте".



"Я не представляю, что он поспешно покинет Дортмунд, но что касается долгосрочного будущего, то да, конечно, в конце концов он окажется в Премьер-Лиге, как и все большие игроки", — сообщил Фьортофт Sky Sports.