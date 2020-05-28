Беллерин останется в "Арсенале"

Защитник "Арсенала" Эктор Беллерин не собирается менять клуб в ближайшее трансферное окно.

В ноябре 2016 Беллерин заключил с "канонирами" новый контракт на шесть с половиной лет, однако пресса продолжает регулярно сватать Эктора в тот или иной европейский клуб.



В прошлом месяце Беллерин назывался одним из игроков, недовольных инициативой руководства "Арсенала" по понижению зарплат. Казалось, это может подтолкнуть Эктора к отъезду с "Эмирейтс".



Однако ESPN утверждает, что 25-летний испанец, интерес к которому приписывают "Атлетико", "Севилье", "Интеру" и "Ювентусу", сосредоточен на выступлении за команду Микеля Артеты.



Беллерин хочет помочь "Арсеналу" вернуться в Лигу Чемпионов и к борьбе за трофеи, поэтому заинтересованным клубам придется запастись терпением.