Каррагер не удивлен, что "Арсенал" планирует попрощаться с Луисом

Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер не удивлен тем, что Давид Луис может покинуть "Арсенал" уже в конце следующего месяца.

Накануне издание Sky Sports сообщило, что контракт Луиса на самом деле рассчитан только на один год, а не на два, как было принято считать, когда Давид переходил в "Арсенал" из "Челси" прошлым летом.



Таким образом, 33-летний бразилец может даже не доиграть этот сезон, который для "Арсенала" продлится на июль, но для Каррагера это не сюрприз.



"Мы знаем, что ему может не хватать концентрации. Это приводит к ошибочным решением и дорого стоит его командам. Именно поэтому он так часто меняет клубы в своей карьере".



"Я знаю, что "Арсенал" испытывает восторг насчет прихода Салиба в следующем сезоне. Парню только 19, поэтому я по-прежнему думаю, что ему придется чуть набраться опыта для игры на этой позиции".



"Если честно, это не сюрприз для меня, что они не будут продлевать контракт Давида Луиса", — сообщил Каррагер в эфире Sky Sports.