Президент "Арсенала" уходит на пенсию

Президент "Арсенала" сэр Чипс Кесвик уходит на пенсию после семи лет работы на своем посту.

Кесвик провел в руководстве лондонского клуба 15 лет, а президентом стал в 2003 году. На период работы сэра Чипса пришлись некоторые из больших спортивных достижений, а также переезд "канониров" на новый стадион.



Однако не все болельщики "Арсенала" одобряли работу Кесвика. Сэр Чипс поспособствовал тому, что Стэн Кроенке стал единоличным владельцем клуба.



"Я озвучил свой план по уходу на пенсию в конце этого сезона еще до глобального кризиса здоровья, который мы сейчас переживаем. Со Стэном и Джошем, с советом директоров и командой руководителей клуб находится в надежных руках", — сообщил Кесвик.



Издание Football.London добавляет, что "Арсенал" не будет искать замену 80-летнему Кесвику. При Кроенке "канониры" перестали быть публичной компанией, поэтому позиция президента во многом стала декоративной, и теперь ее можно просто упразднить.