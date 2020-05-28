Сезон Премьер-Лиги должен возобновиться 17 июня

Сезон Премьер-Лиги должен возобновиться в среду, 17 июня, двумя матчами.

Как сообщает The Telegraph в эксклюзивном материале, этими двумя первыми после паузы матчами станут ранее отложенные игры — "Астон Вилла" против "Шеффилд Юнайтед" и "Манчестер Сити" против "Арсенала".



Еще один поединок может быть сыгран спустя пару дней — в пятницу, 19 июня, но большая часть матчей тура назначена на субботу, 20 июня.



Соответствующее расписание было представлено 20 клубам Премьер-Лиги на рассмотрение во время очередной видеоконференции, проходящей сегодня.



"Проект Перезапуск" подразумевает, что сезон Премьер-Лиги 2019/20 будет завершен к уикенду 1-2 августа. Это позволит провести финал Кубка Англии в субботу, 8 августа.