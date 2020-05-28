Пюэль: "Салиба готов для "Арсенала"
Главный тренер "Сент-Этьена" Клод Пюэль убежден, что "Арсенал" получает готового игрока в лице защитника Вильяма Салиба.
"Арсенал", напомним, согласовал приобретение Салиба за 27 миллионов фунтов еще прошлым летом, но был вынужден оставить Вильяма в "Сент-Этьене" на этот сезон на правах аренды.
Во французской Лиге 1 решили не доигрывать этот сезон, поэтому 19-летний Салиба досрочно прибыл в Северный Лондон и уже приступил к тренировкам с "канонирами".
"Он готов. Он великолепный игрок. Он молодой игрок, но в его игре много зрелости. А также в его жизни. Он производит хорошее впечатление и обладает хорошим настроем".
"Нам будет сложно без него, но я думаю, это великолепная возможность для "Арсенала". Думаю, они давно нуждались в хорошем центральном защитнике, и Вильям — правильный игрок", — сообщил Пюэль The Athletic.
28.05.2020 16:00
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Ясно, очередной дырявый
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