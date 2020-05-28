Игало может остаться в "Юнайтед" до января

"Шанхай Шеньхуа" готов разрешить своему нападающему Одиону Игало задержаться в "Манчестер Юнайтед" до января.

Напомним, уже в ближайшее воскресенье истекает срок арендного соглашения по Игало, и изначально "Шанхай Шеньхуа" был настроен вернуть своего игрока, даже предлагая тому новый контракт.



Однако Одион дал ясно понять "Шанхай Шеньхуа", что хочет задержаться в "Юнайтед", вдобавок закрытие границ могло бы помешать возвращению 30-летнего нигерийца к старту нового китайского сезона.



В сложившейся ситуации "Шанхай Шеньхуа" смягчил свою позицию и теперь согласен обсудить продление аренды, хотя прежде лишь был готов продать Игало за 20 миллионов фунтов.



По информации Sky Sports,"Шанхай Шеньхуа" позволит Игало задержаться в "Юнайтед" до января при условии, что Игало заключит новый контракт до декабря 2024 с зарплатой в 400 тыс. фунтов в неделю.