Игало может остаться в "Юнайтед" до января

Одион Игало "Шанхай Шеньхуа" готов разрешить своему нападающему Одиону Игало задержаться в "Манчестер Юнайтед" до января.

Напомним, уже в ближайшее воскресенье истекает срок арендного соглашения по Игало, и изначально "Шанхай Шеньхуа" был настроен вернуть своего игрока, даже предлагая тому новый контракт.

Однако Одион дал ясно понять "Шанхай Шеньхуа", что хочет задержаться в "Юнайтед", вдобавок закрытие границ могло бы помешать возвращению 30-летнего нигерийца к старту нового китайского сезона.

В сложившейся ситуации "Шанхай Шеньхуа" смягчил свою позицию и теперь согласен обсудить продление аренды, хотя прежде лишь был готов продать Игало за 20 миллионов фунтов.

По информации Sky Sports,"Шанхай Шеньхуа" позволит Игало задержаться в "Юнайтед" до января при условии, что Игало заключит новый контракт до декабря 2024 с зарплатой в 400 тыс. фунтов в неделю.


Метки Игало, Манчестер Юнайтед, Шанхай Шеньхуа

Автор mihajlo   

Дата 28.05.2020 15:00

Количество просмотров Просмотров: 328

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. superperez101 28.05.2020 15:27 # superperez101
    устроили санта барбару из-за какого-то ноунейма

    (ответить)

  2. januzaj00 28.05.2020 15:18 # januzaj00
    Теперь этот парень в двойном шоколаде

    (ответить)

  3. superglor 28.05.2020 15:04 # superglor
    Одиозный Жигало

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: