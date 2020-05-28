"Юнайтед" определился с первым номером на следующий сезон

Давид Де Хеа Давид Де Хеа должен остаться первым номером "Манчестер Юнайтед" в следующем сезоне.

Де Хеа был ужасен в заключительные месяцы прошлого сезона и не слишком убедительно проводит этот, продолжая совершать результативные ошибки, хотя лишь в сентябре заключил новый долгосрочный контракт.

Игра Давида сильно контрастирует с тем блестящим футболом, который демонстрирует принадлежащий "красным дьяволам" Дин Хендерсон на правах аренды за "Шеффилд Юнайтед".

Как утверждает ESPN, наставник МЮ Оле Гуннар Сульшер и его тренер вратарей Ричард Хартис находятся под большим впечатлением от игры Хендерсона, но при этом сохраняют веру в Де Хеа.

Несмотря на то, что у "дьяволов" есть возможность вернуть Хендерсона из аренды уже 30 июня, Сульшер собирается оставить Де Хеа своим основным голкипером и в остатке этого сезона, и в следующем.

Судьба же Хендерсона на следующий сезон пока не определена. МЮ рассматривает Дина как своего первого номера на будущее, но время англичанина еще не пришло.


Метки Де Хеа, Манчестер Юнайтед, Хендерсон

Автор mihajlo   

Дата 28.05.2020 14:00

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