"Юнайтед" определился с первым номером на следующий сезон

Давид Де Хеа должен остаться первым номером "Манчестер Юнайтед" в следующем сезоне.

Де Хеа был ужасен в заключительные месяцы прошлого сезона и не слишком убедительно проводит этот, продолжая совершать результативные ошибки, хотя лишь в сентябре заключил новый долгосрочный контракт.



Игра Давида сильно контрастирует с тем блестящим футболом, который демонстрирует принадлежащий "красным дьяволам" Дин Хендерсон на правах аренды за "Шеффилд Юнайтед".



Как утверждает ESPN, наставник МЮ Оле Гуннар Сульшер и его тренер вратарей Ричард Хартис находятся под большим впечатлением от игры Хендерсона, но при этом сохраняют веру в Де Хеа.



Несмотря на то, что у "дьяволов" есть возможность вернуть Хендерсона из аренды уже 30 июня, Сульшер собирается оставить Де Хеа своим основным голкипером и в остатке этого сезона, и в следующем.



Судьба же Хендерсона на следующий сезон пока не определена. МЮ рассматривает Дина как своего первого номера на будущее, но время англичанина еще не пришло.