Ван Галь пожаловался, что МЮ не поддержал его на трансферном рынке

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи Ван Галь заявил, что "красные дьяволы" подвели его при работе на трансферном рынке.

Заступив на тренерский мостик "Юнайтед" летом 2014, Ван Галь провел на "Олд Траффорд" два сезона. Луи сумел выиграть лишь один трофей, прежде чем был уволен.



Голландский специалист чувствует, что "Юнайтед" мог позволить себе гораздо более классных игроков, нежели те, которых он в действительности получил.



"Манчестер Юнайтед" не обладал качествами, чтобы стать чемпионом. У них был устаревший подбор игроков — десяти игрокам за 30 лет, пяти за 35".



"Поэтому я сказал им, что собираюсь омолодить состав, и назвал игроков, которых нужно пригласить. Я не получил ни одного из них. В результаты ты как тренер вынужден работать в другом сегменте и лезть вон из кожи. Ты не ожидаешь такого от богатейшего клуба в мире".



"Зарабатывая 600 миллионов фунтов в год, ты не можешь купить игроков, в которых нуждаешься. Ты должен покупать номера один в своем списке, а не номера семь".



"Конечно, продающий клуб тоже думает: "Если вы богаты, то должны заплатить наибольшую цену". Такая ситуация была в плане трансферов".



"В результате тебе приходится работать с номером семь или номером восемь из списка своих целей. Но даже за этих игроков, по которым тренера судят, ты переплачиваешь", — сообщил Ван Галь Voetbal International.