Саудовская Аравия готова купить права на трансляцию матчей Премьер-Лиги

Саудовская Аравия планирует приобрести права на трансляцию матчей Премьер-Лиги, чтобы снять опасения, возникшие насчет сделки по "Ньюкаслу".

Ранее на текущей неделе стало известно, что сделка по приобретению "Ньюкасла" Суверенным фондом Саудовской Аравии у Майка Эшли за 300 миллионов фунтов оказалась под угрозой.



Это связано с претензиями Всемирной торговой организации к пиратскому сервису beoutQ, который предоставляет нелегальный доступ к спортивным трансляциям и за которым стоят власти Саудовской Аравии.



По информации Daily Mirror, саудиты по-прежнему уверены, что Премьер-Лига разрешит им приобрести "сорок", а конфликт насчет пиратских трансляций они собираются уладить с помощью кошелька.



В данный момент права на трансляцию матчей Премьер-Лиги на территории Среднего Востока и Северной Африки принадлежат катарской компании beIN Sports, которая заплатила 500 млн. фунтов за трехлетний пакет.



В следующем году состоится аукцион по новому трехлетнему циклу, и саудиты надеются перебить предложение beIN Sports, тем самым загладив свою вину перед Премьер-Лигой.