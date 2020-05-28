Саудовская Аравия готова купить права на трансляцию матчей Премьер-Лиги

Мохаммед бин Салман Саудовская Аравия планирует приобрести права на трансляцию матчей Премьер-Лиги, чтобы снять опасения, возникшие насчет сделки по "Ньюкаслу".

Ранее на текущей неделе стало известно, что сделка по приобретению "Ньюкасла" Суверенным фондом Саудовской Аравии у Майка Эшли за 300 миллионов фунтов оказалась под угрозой.

Это связано с претензиями Всемирной торговой организации к пиратскому сервису beoutQ, который предоставляет нелегальный доступ к спортивным трансляциям и за которым стоят власти Саудовской Аравии.

По информации Daily Mirror, саудиты по-прежнему уверены, что Премьер-Лига разрешит им приобрести "сорок", а конфликт насчет пиратских трансляций они собираются уладить с помощью кошелька.

В данный момент права на трансляцию матчей Премьер-Лиги на территории Среднего Востока и Северной Африки принадлежат катарской компании beIN Sports, которая заплатила 500 млн. фунтов за трехлетний пакет.

В следующем году состоится аукцион по новому трехлетнему циклу, и саудиты надеются перебить предложение beIN Sports, тем самым загладив свою вину перед Премьер-Лигой.


Метки Ньюкасл, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 28.05.2020 12:00

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  1. scholes18 28.05.2020 12:14 # scholes18
    всё закончится тем, что они всю АПЛ купят.

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  2. lfcynwa 28.05.2020 12:10 # lfcynwa
    с одной стороный кажется что саудовцев доят, но с другой стороны там такой неиссякаемый источник доходов что для них эти суммы равны никуя

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