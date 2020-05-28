"Юнайтед" уже пытался переманить Грилиша в 2012 году

Бывший главный тренер "Астон Виллы" Алекс Маклиш рассказал, что в 2012 году "Манчестер Юнайтед" уже пытался переманить полузащитника бирмингемцев Джека Грилиша.

24-летний Грилиш считается большой трансферной целью "Юнайтед" на летнее окно и оценивается в 80 миллионов фунтов.



В этом сезоне стало очевидно, что Грилиш перерос родную "Астон Виллу", однако "красные дьяволы" могли заполучить Джека не готовой звездой, а подающим надежды юниором.



"В то время мы почувствовали, что их люди пытаются наладить контакт с ним и убедить его покинуть "Астон Виллу". Это было одной из главных причин, почему мы стали активно его использовать в первой команде, хотя он в любом случае был бы среди запасных, учитывая наши потери".



"Когда мы играли против "Юнайтед" (в апреле 2012), мы услышали, что он провел встречу в ресторане с одним из агентов, которые пытаются заманить его в "Юнайтед".



"Мы слегка насторожились из-за этого и упорно сражались, чтобы сохранить его. Мы знали, что он любит "Виллу", как и его отец. Его семья тоже участвовала в переговорах, они милые люди".



"Они попросили нас кое о чем, и клубу показалось, что это слишком. Однако в конце концов мы договорились, и каждый был счастлив".



"Джек остался в "Астон Вилле", и замечательно видеть, что в наши дни он является одним из лучших игроков своего родного клуба".



"Он остался не только благодаря мне. Важную роль сыграл Брайан Джонс из академии, и спасибо ему большое за это", — цитирует Маклиша Manchester Evening News.