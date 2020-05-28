Два топ-клуба обратились насчет Жоржиньо

Агент полузащитника "Челси" Жоржиньо заявил, что два топ-клуба проявили интерес к его клиенту, но среди них нет "Ювентуса".

В последнее время ходят упорные слухи, что главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри задумал воссоединиться с Жоржиньо, с которым ему довелось поработать не только в "Челси" в прошлом сезоне, но и в "Наполи".



Однако агент Жоао Сантос уверяет, что не разговаривал с "Ювентусом". Более того, два обратившихся к нему насчет Жоржиньо клуба — не из Италии.



"Жоржиньо — игрок без слабых мест. Он вызывается в национальную команду и является вице-капитаном "Челси". Со временем он набрался опыта, и теперь он настоящий лидер".



"Если вы спрашиваете меня, нравится ли Сарри Жоржиньо, я скажу да, учитывая их прошлое. Но я ничего не могу сказать насчет их намерений, я не контактировал с "Ювентусом".



"У Жоржиньо все еще остается три года по контракту, и его дела в "Челси" идут хорошо. Но если поступит важное предложение, мы можем провести переговоры. Говоря об этом, два европейских топ-клуба, не из Италии, уже обратились ко мне", — цитирует Сантоса Football.London.