"Челси" узнал цену за Тальяфико

"Челси" получил возможность приобрести левого защитника "Аякса" Николаса Тальяфико за 22.4 млн. фунтов.

Укрепление левого фланга обороны является одним из приоритетов для главного тренера "синих" Фрэнка Лэмпарда на ближайшее трансферное окно, однако его цель номер один в лице Бена Чилуэлла из "Лестера" может быть вне досягаемости.



"Лестер" совершенно точно попросит за Чилуэлла более 40 млн. фунтов, что в условиях экономического кризиса может оказаться "Челси" не по карману.



Более доступной альтернативой Чилуэллу и является Тальяфико. Как сообщает The Telegraph, Николас жаждет попробовать себя в Премьер-Лиге, и "Челси" уже было сказано, что 27-летний аргентинец доступен за 22.4 млн. фунтов.



Добавим, что лишь на прошлой неделе пресса сообщала об интересе к Тальяфико со стороны "Арсенала", над которым нависла угроза лишиться Букайо Сака.