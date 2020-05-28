Отец Дина Смита умер от коронавируса
Отец главного тренера "Астон Виллы" Дина Смита умер от осложнений, вызванных коронавирусом.
79-летний Рон Смит, который болел за бирингемский клуб с детства, заразился COVID-19 четыре недели назад. К сожалению, все усилия медиков оказались тщетны.
"Семья "Астон Виллы" с сожалением сообщает, что Рон Смит, отец нашего нынешнего главного тренера Дина, ушел из жизни в возрасте 79 лет".
"Рон, который после диагностированной шесть лет назад деменции жил в реабилитационном центре, заразился коронавирусом четыре недели назад и после короткого пребывания в госпитале ушел из жизни, будучи до последнего поддерживаемым семьей".
"Рон болел за "Астон Виллу" всю свою жизнь и много лет был стюардом на "Вилла Парк". Его любовь к клубу передалась его детям".
"Регулярно посещая домашние матчи, также Рон стал свидетелем тех великих дней в мае 1982, когда "Вилла" подняла Кубок европейских чемпионов в Роттердаме".
"Все мысли нашего клуба с Дином и его семьей в эти печальные для них времена", — гласит заявление "Астон Виллы".
Добавим, ранее пандемия коронавируса также унесла жизнь матери главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы.
28.05.2020 07:00
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