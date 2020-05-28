Отец Дина Смита умер от коронавируса

Отец главного тренера "Астон Виллы" Дина Смита умер от осложнений, вызванных коронавирусом.

79-летний Рон Смит, который болел за бирингемский клуб с детства, заразился COVID-19 четыре недели назад. К сожалению, все усилия медиков оказались тщетны.



"Семья "Астон Виллы" с сожалением сообщает, что Рон Смит, отец нашего нынешнего главного тренера Дина, ушел из жизни в возрасте 79 лет".



"Рон, который после диагностированной шесть лет назад деменции жил в реабилитационном центре, заразился коронавирусом четыре недели назад и после короткого пребывания в госпитале ушел из жизни, будучи до последнего поддерживаемым семьей".



"Рон болел за "Астон Виллу" всю свою жизнь и много лет был стюардом на "Вилла Парк". Его любовь к клубу передалась его детям".



"Регулярно посещая домашние матчи, также Рон стал свидетелем тех великих дней в мае 1982, когда "Вилла" подняла Кубок европейских чемпионов в Роттердаме".



"Все мысли нашего клуба с Дином и его семьей в эти печальные для них времена", — гласит заявление "Астон Виллы".



Добавим, ранее пандемия коронавируса также унесла жизнь матери главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы.