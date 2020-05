Светская хроника за четверг

Алексис Санчес может стать разменной монетой в сделке по Джейдону Санчо. Юрген Клопп позвонил Адаме Траоре. "Челси" нацелился на "алжирского Месси". Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

"Барселона" выставила на трансфер вингера Усмана Дембеле, который может быть интересен "Арсеналу". (The Sun)



"Манчестер Юнайтед" предложил дортмундской "Боруссии" включить нападающего Алексиса Санчеса в сделку по вингеру Джейдону Санчо. (Mundo Deportivo)



Нападающий Один Игало лично попросил "Шанхай Шеньхуа" разрешить ему доиграть сезон в "Юнайтед". (Manchester Evening News)



"Юнайтед" и "Реал" хотят 17-летнего полузащитника "Ренна" Эдуардо Камавинга. (Metro)



"Юнайтед", "Челси" и "Ливерпуль" в данный момент отстают от "Наполи" и "Интера" в борьбе за нападающего "Лилля" Виктора Осимхена. (Le 10 Sport)



Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп лично обратился к вингеру "Вулверхэмптона" Адаме Траоре, зазывая того на "Энфилд". (TodoFichajes)



"Ливерпуль" ведет переговоры о трансфере защитника ПСЖ Тома Менье. (Le 10 Sport)



"Челси" остается фаворитом букмекеров на приобретение полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо. (Football.London)



В качестве своей цели номер один на летнее окно "Челси" избрал вингера "Брентфорда" Саида Бенрахму по прозвищу "алжирский Лионель Месси". (La Gazette du Fennec)



"Челси" предложит 15 миллионов фунтов за голкипера дортмундской "Боруссии" Романа Бюрки. (The Sun)



Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес надеется арендовать полузащитника Тьемуэ Бакайоко у "Челси" на следующий сезон. (Le 10 Sport)



"Тоттенхэм" надеется выиграть борьбу за вингера "Борнмута" Райана Фрэйзера. (Footaball Insider)



Крайний защитник "Ньюкасла" Хавьер Манкильо надеется вернуться в Ла Лигу по истечении своего контракта в следующем месяце. (Newcastle Chronicle)



Другое



Премьер-Лига сообщила тренерам о планах доиграть сезон за шесть недель. (The Times)



На следующей неделе команды Чемпионшипа приступят к контактным тренировкам, а сезон возобновят в середине или конце июня. (The Telegraph)



Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард проведет дополнительные переговоры с полузащитником Нголо Канте, убеждая того вернуться к тренировкам. (The Telegraph)



"Ливерпуль" — один из клубов Премьер-Лиги, выступающих против выплаты неустойки в 330 млн. фунтов бродкастерам за остановленный сезон. (The Guardian)



Женская команда "Арсенала" была оштрафована на 50 тыс. фунтов за то, что уволила тренера с аутизмом. (The Guardian)



"Юнайтед" подарил сэру Алексу Фергюсону конструктор Lego, который состоит из 3,898 деталей и представляет собой уменьшенную копию "Олд Траффорд", где есть даже статуя самого сэра Алекса. (The Sun)