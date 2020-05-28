Дини передумал бунтовать и возвращается к тренировкам
Капитан "Уотфорда" Трой Дини возвращается к тренировкам после плодотворных переговоров с представителями британского правительства.
Когда на прошлой неделе команды Премьер-Лиги приступили к бесконтактным тренировкам небольшими группами, Дини объявил, что продолжит сидеть дома.
Дини выразил мнение, что темнокожие игроки гораздо уязвимее перед коронавирусом. Также Трой указал на то, что его пятимесячный сын и так имеет проблемы со здоровьем.
Демарш Дини мог показаться началом бунта среди игроков против планов Премьер-Лиги по скорейшему возобновлению сезона, однако Трой не получил той поддержки, на которую, возможно, рассчитывал.
Поняв, что другие игроки за ним не последуют, Дини решил не становиться белой вороной и со дня на день приступит к полноценным тренировкам, за переход к которым клубы Премьер-Лиги проголосовали в среду.
Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, развеять сомнения Дини помог лично Джонатан Ван-Там, заместить главного врача Британии.
"Я лишь сказал, что не вернусь в первую неделю. А люди подумали, что я никогда не вернусь".
"Каждый, кто знает меня, знает, что я никогда не боялся вызовов. Но каждый, кто знает меня, также знает, что семья — это самое важное для меня".
"Если честно, если бы не моя жена, я бы, наверное, не вернулся. Но она убеждена, что у нас достаточно возможностей, чтобы обезопасить себя".
"Мы пытаемся разобраться в этом — например, мы будем стирать мою одежду отдельно и все такое. Знаете, у меня хватает хлопот по дому", — сообщил сам Дини CNN.
28.05.2020 00:05
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чтож ты фраер сдал назад...
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Женушка помудрее него оказалась, молодец!
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