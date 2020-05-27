"Ливерпуль" отказался от покупки Вернера

"Ливерпуль" окончательно отказался от идеи насчет приобретения нападающего "РБ Лейпциг" Тимо Вернера.

На протяжении нескольких последних месяцев пресса упорно сватала Вернера в "Ливерпуль". Пункт в контракте Тимо с "РБ Лейпциг" об отступных и неоднократные речи игрока с похвалой в адрес главного тренера "красных" Юргена Клоппа создавали впечатление, что согласование этого трансфера будет легким.



Однако сейчас Daily Mirror в эксклюзивном материале сообщает, что на "Энфилде" приняли решение не покупать Вернера, и причиной тому является экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса.



В ходе переговоров двух клубов "РБ Лейпциг" дал понять, что отпустит Тимо только за отступные в 50 миллионов фунтов, а для "Ливерпуля", который недосчитается более 100 млн. фунтов в виде доходов в следующие 12 месяцев, это оказалось чересчур.



По информации издания, в новых реалиях рынка "Ливерпуль" оценивает Вернера в сумму гораздо меньше, чем 30 млн. фунтов. Как видно, разногласия двух клубов велики.



Добавим, что через год отступные игрока сборной Германии по контракту снизятся до 35 млн. фунтов, что может заставить "РБ Лейпциг" пересмотреть цену за своего бомбардира, но этого точно не случится грядущим летом.