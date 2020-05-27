Еще четыре теста на коронавирус дали положительный результат

Третий раунд тестирования игроков и сотрудников клубов Премьер-Лиги выявил четыре новых случая заболевания.

За понедельник и вторник было сделано 1,008 тестов на COVID-19, причем четыре положительных результата приходятся на три различных клуба.



Как и в предыдущих случаях, Премьер-Лига не раскрывает имена инфицированных. Также не сообщается, есть ли среди них футболисты. Теперь эти четверо будут изолированы на семь дней, как и предписывает протокол безопасности.



Таким образом, с начала "Проекта Перезапуск" клубы Премьер-Лиги сделали уже 2,752 теста, обнаружив 12 заболевших коронавирусом.



Sky Sports добавляет, что следующие тесты будут сделаны в четверг и пятницу, а квота проб на каждый из 20 клубов дивизиона вырастет до 60.