Дринкуотер не жалеет, что перешел в "Челси"

Полузащитник Данни Дринкуотер заявил, что не жалеет о своем переходе из "Лестера" в "Челси" в 2017 году.

Летом 2017 Дринкуотер перебрался к "синим" по сделке стоимостью 35 миллионов фунтов. Надежды Данни на восстановление его чемпионской связки с Нголо Канте провалились, и с тех пор карьера англичанин идет по наклонной.



30-летний полузащитник совершенно себя не проявил ни в "Челси", ни даже в "Бернли" и "Астон Вилле", где он успел побывать в аренде. Однако Дринкуотер предпочитает смотреть на это как на ценный жизненный урок.



"Повторюсь: я ни о чем не жалею... Однако я извлек для себя урок, теперь я знаю и понимаю гораздо больше. Я понимаю, как игроки зависят от своей игровой формы".



"Я пытаюсь не жалеть о чем-либо, а учиться. В силу тех или иных причин не все сложилось так хорошо, как я надеялся, после ухода из "Лестера", но я должен был попробовать", — сообщил Дринкуотер в своем инстаграме.