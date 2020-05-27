Де Брюйне готов обсудить новый контракт с "Сити"

Кевин Де Брюйне Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне открыт к переговорам насчет нового контракта.

В начале мая Де Брюйне намекнул на возможный отъезд с "Этихад", заявив, что не готов остаться без Лиги Чемпионов на два года, на который были дисквалифицированы "горожане" в связи с нарушениями правил финансового фейр-плей.

Однако изданию Goal стало известно, что Кевин со своей молодой семьей прекрасно себя чувствуют в Манчестере и не планируют никуда уезжать.

Более того, Де Брюйне даже готов обсудить новый контракт взамен того, который истекает через три года. 28-летний бельгиец может получить не только прибавку к зарплате, но и капитанскую повязку в связи со скорым уходом из клуба Давида Сильвы.

Что касается отстранения от Лиги Чемпионов, то в "Сити" по-прежнему уверены, что Спортивный арбитражный суд снимет наложенные УЕФА санкции. Именно такое послание клуб транслирует своим игрокам, включая Де Брюйне.


Метки Де Брюйне, контракты, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 27.05.2020 20:00

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