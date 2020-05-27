Де Брюйне готов обсудить новый контракт с "Сити"

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне открыт к переговорам насчет нового контракта.

В начале мая Де Брюйне намекнул на возможный отъезд с "Этихад", заявив, что не готов остаться без Лиги Чемпионов на два года, на который были дисквалифицированы "горожане" в связи с нарушениями правил финансового фейр-плей.



Однако изданию Goal стало известно, что Кевин со своей молодой семьей прекрасно себя чувствуют в Манчестере и не планируют никуда уезжать.



Более того, Де Брюйне даже готов обсудить новый контракт взамен того, который истекает через три года. 28-летний бельгиец может получить не только прибавку к зарплате, но и капитанскую повязку в связи со скорым уходом из клуба Давида Сильвы.



Что касается отстранения от Лиги Чемпионов, то в "Сити" по-прежнему уверены, что Спортивный арбитражный суд снимет наложенные УЕФА санкции. Именно такое послание клуб транслирует своим игрокам, включая Де Брюйне.