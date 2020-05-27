Моуриньо ожидает меньше "безумных" трансферов

Жозе Моуриньо Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо предсказывает меньше "безумных" трансферов после возвращения футбола.

Прошлым летом "шпоры" выложили рекордные для себя 55 миллионов фунтов за Танги Ндомбеле, а в январе потратили еще 27 млн. фунтов на Стивена Бергвейна.

Однако Моуриньо считает, что теперь "Тоттенхэму" и другим клубом придется затянуть пояса в связи с глобальным экономическим кризисом, вызванным пандемией коронавируса.

"Рынок будет другим, и это нормально. Я не представляю себе, что мир — и особенно футбольный мир — готов к тем безумным цифрам, которые мы привыкли видеть".

"После этого мы должны задать вопрос: а какие сроки будут у трансферного окна? Я не думаю, что трансферный период ограничится июлем и августом — он должен продлиться дольше".

"Я бы хотел, чтобы мой клуб повел себя разумно, сбалансированно и не тратил бы реки денег. Мы пытаемся войти в ситуацию — не только в футболе, но также в мире и в обществе в целом. Однако это последнее, о чем мы думаем. Никаких переговоров не ведется. Мы думаем о безопасности и следовании каждому правилу для возобновления сезона", — цитирует Моуриньо The Guardian.


Метки Моуриньо, Тоттенхэм, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 27.05.2020 19:00

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