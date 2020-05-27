Моуриньо ожидает меньше "безумных" трансферов

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо предсказывает меньше "безумных" трансферов после возвращения футбола.

Прошлым летом "шпоры" выложили рекордные для себя 55 миллионов фунтов за Танги Ндомбеле, а в январе потратили еще 27 млн. фунтов на Стивена Бергвейна.



Однако Моуриньо считает, что теперь "Тоттенхэму" и другим клубом придется затянуть пояса в связи с глобальным экономическим кризисом, вызванным пандемией коронавируса.



"Рынок будет другим, и это нормально. Я не представляю себе, что мир — и особенно футбольный мир — готов к тем безумным цифрам, которые мы привыкли видеть".



"После этого мы должны задать вопрос: а какие сроки будут у трансферного окна? Я не думаю, что трансферный период ограничится июлем и августом — он должен продлиться дольше".



"Я бы хотел, чтобы мой клуб повел себя разумно, сбалансированно и не тратил бы реки денег. Мы пытаемся войти в ситуацию — не только в футболе, но также в мире и в обществе в целом. Однако это последнее, о чем мы думаем. Никаких переговоров не ведется. Мы думаем о безопасности и следовании каждому правилу для возобновления сезона", — цитирует Моуриньо The Guardian.