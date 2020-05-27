"Юнайтед" взял кредит на 140 млн. фунтов

Оле Гуннар Сульшер и Глэйзеры "Манчестер Юнайтед" взял кредит на 140 миллионов фунтов — предположительно, на трансферные цели.

Напомним, лишь на прошлой неделе "красные дьяволы" отчитались, что за последний год долг клуба вырос более чем втрое — до 429.1 млн. фунтов.

Однако сейчас "Юнайтед" вновь обратился к банкирам и одолжил 140 млн. фунтов из тех 150 млн. фунтов, на которые клубу с "Олд Траффорд" была открыта кредитная линия до апреля 2025. Агентом и попечитель сделки выступил Bank of America, о чем сообщает Manchester Evening News.

Это поможет клубу стабилизировать свое финансовое положение, учитывая отсутствие футбола с марта, и спланировать бюджет на ближайшее трансферное окно.

Добавим, среди целей "дьяволов" на ближайшее окно называются Джейдон Санчо из дортмундской "Боруссии", Джек Грилиш из "Астон Виллы" и Мусса Дембеле из "Лиона".


Метки Манчестер Юнайтед, финансы

Автор mihajlo   

Дата 27.05.2020 18:00

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  1. xxxp 27.05.2020 18:30 # xxxp
    В кредитах нет ничего плохого, если ты их грамотно берёшь и можешь обслуживать, думаю у Манчестера с этим проблем не будет, с тех пор как глейзеры купили клуб много раз говорили что клуб разорится, но уже 15 лет прошло, а клуб и дальше живет и развивается ...

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  2. suddenly 27.05.2020 18:04 # suddenly
    Такими темпами лопнет мыльный пузырь

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